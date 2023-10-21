انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص والسلطات تعتقل 4 أشخاص

أعلنت الشرطة في قبرص أنها أوقفت 4 أشخاص بعد انفجار قنبلة وُضعت داخل أنبوب بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالعاصمة نيقوسيا في وقت مبكر السبت، مما أدى إلى أضرار طفيفة من دون تسجيل إصابات.

ووقع الانفجار في العاصمة القبرصية على بُعد نحو 30 إلى 40 مترا من السفارة مع دخول العدوان على غزة أسبوعه الثالث.

وعثر خبراء متفجرات قبارصة حضروا إلى الموقع على بقايا قنبلة أنبوبية انفجرت مما سبّب أضرارا طفيفة. وقالت الشرطة إن القنبلة تحتوي على نوع من المواد المتفجرة يُستخدم في صنع الألعاب النارية.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت 4 مشتبهين فيهم تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما، اثنان منهم كانا موجودَين قرب مكان الحادث، والآخران كانا في سيارة متوقفة في شارع سكني قريب.

ولم تُقدّم الشرطة أي معلومات عن هوياتهم أو جنسياتهم، ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام المحكمة في وقت لاحق السبت.

وذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن المعتقلين سوريون.

وتعيش في قبرص جالية يهودية كبيرة، ومنذ بدء العدوان على غزة شددت الشرطة الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية وغيرها من المواقع التي يقصدها يهود، مثل المعبد اليهودي في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية.

وتُعَد جزيرة قبرص وجهة مفضلة للسياح الإسرائيليين، وهم ثاني أكبر مجموعة من الزوار بعد البريطانيين.

واستقبلت قبرص أيضا أشخاصا فارين من الحرب وصلوا في رحلات جوية عسكرية وعلى متن سفن سياحية إلى الجزيرة الواقعة على بُعد 250 كيلومترا فقط (155 ميلا) من الساحل الإسرائيلي.