بعد أسبوعين على “طوفان الأقصى”.. الاحتلال ينشر حصيلة قتلاه وخسائره في الحرب مع المقاومة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، سقوط أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح منذ أن انطلقت عملية طوفان الأقصى العسكرية التي شنتها حركة حماس وفصائل المقاومة على قوات الاحتلال في محيط غزة.

وأكد الاحتلال وجود أكثر من 200 رهينة محتجزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال إن نحو 6900 صاروخ أطلق من غزة على إسرائيل، زاعما وجود 450 عميلة إطلاق فاشلة وفقا لبيانه.

وادعى الاحتلال أنه قتل نحو 1000 مقاتل من حركة حماس، من بينهم عشرات من كبار القادة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستستمر أسابيع طويلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي إن الحرب في غزة “ستستمر أسابيع طويلة، وبانتظارنا تحديات وأيام صعبة”.

وأكد على استمرار الغارات على قطاع غزة، مهددا باستهدافها بشكل متواصل.

وقال إن أن مئات الآلاف من أفراد احتياط الجيش الإسرائيلي ينشطون حاليا.

وأطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري “طوفان الأقصى” ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات مخلفة وفق الأرقام الإسرائيلية أكثر من 1400 قتيل. بينما خلف العدوان على غزة أكثر من 4100 شهيد حتى الآن.