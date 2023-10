جماهير ريال سوسيداد الإسباني ترفع علم فلسطين تضامنا مع غزة (فيديو)

رفعت جماهير ريال سوسيداد الإسباني أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق، السبت، ضد ريال مايوركا تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء رفع جماهير النادي الأعلام الفلسطينية على خطى ما فعله مشجعي نادي أوساسونا خلال مواجهة غرناطة الجمعة.

ويأتي تصرف جماهير الفريقين رغم طلب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بحظر أعلام فلسطين في مدرجات “الليغا”.

وتضامن العديد من المشاهير في العالم من بينهم لاعبون في أندية أوروبية كبيرة مع غزة، ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ولليوم الخامس عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

جماهير ريال سوسيداد ترفع أعلام فلسطين في مدرجاتها 🇵🇸✌🏻

Real Sociedad fans raise the flags of Palestine in their stands 🇵🇸✌🏻#Gaza_Genocide #Gaza_under_attack

pic.twitter.com/OQVCZLoHUY

— أبو خالد (@2bu5aled) October 21, 2023