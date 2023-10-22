جماهير ريال سوسيداد الإسباني ترفع علم فلسطين تضامنا مع غزة (فيديو)

رفعت جماهير ريال سوسيداد الإسباني أعلام فلسطين خلال مباراة الفريق، السبت، ضد ريال مايوركا تضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجاء رفع جماهير النادي الأعلام الفلسطينية على خطى ما فعله مشجعي نادي أوساسونا خلال مواجهة غرناطة الجمعة.

ويأتي تصرف جماهير الفريقين رغم طلب خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بحظر أعلام فلسطين في مدرجات “الليغا”.

وتضامن العديد من المشاهير في العالم من بينهم لاعبون في أندية أوروبية كبيرة مع غزة، ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

Hinchada de la Real Sociedad ondean banderas de Palestina en solidaridad con Gaza a pesar de la prohibición de la Liga. pic.twitter.com/QjB7HncNyK — Palestina Hoy (@HoyPalestina) October 21, 2023

ولليوم الخامس عشر يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.