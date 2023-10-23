قافلة مساعدات ثالثة تعبر معبر رفح بمصر إلى قطاع غزة

عبرت قافلة مساعدات ثالثة معبر رفح بمصر، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي عليه في السابع من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري قوله، إن قافلة اليوم “تضم 20 شاحنة وتتبع التحالف الوطني للعمل التنموي”، وهو تحالف مصري يضم العديد من جمعيات واتحادات العمل الأهلي.

وأشار إلى أن هذه الشاحنات محمّلة بـ”الماء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية الجافة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن فتح معبر رفح البري بشكل دائم، أصبح ضرورة مُلحّة في ظل تفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع.

وتضاف القافلة الجديدة إلى اثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد، إذ “تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر”، على ما أفاد به مسؤول الهلال الأحمر المصري.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار إسرائيل الأربعاء للتضامن معها، قد أعلن “موافقة تل أبيب” على بدء إدخال مساعدات من مصر عبر رفح، وهو المنفذ البري الوحيد للقطاع إلى الخارج غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وأمس، أعلن البيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على أن المساعدات “ستستمر في التدفق” إلى قطاع غزة.

وتؤكد منظمات إنسانية أن المساعدات المحدودة تبقى دون الحاجات المتزايدة للسكان. وقدّرت الأمم المتحدة أنه لا بد من دخول 100 شاحنة يوميا لتلبية احتياجات 2.4 مليون نسمة يعيشون في القطاع، نصفهم من الأطفال.

واستشهد 5087 شخصا معظمهم مدنيون، وبينهم 2055 طفلا في قطاع غزة جراء القصف، وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء، في ظل قصف مكثف.