“إجينا نسرق شوية كرامة”.. الفنان الأردني منذر رياحنة يُشارك في دعم غزة من أمام معبر رفح (فيديو)

عبر الفنان الأردني منذر رياحنة عن تضامنه مع أهالي غزة من أمام معبر رفح، مبديا غضبه الشديد لما يحدث هناك.

وحاملا صورة لطفل فلسطيني فقد أسرته في القصف الإسرائيلي، قال رياحنة: “هاي النظرة بتسوى كل الكلام، هذا لما يكبر، وبده ينتقم لأبيه أو لأخية أو عائلته ، شو راح نحكي عنه؟ شو راح نوصفه؟ صاحب رد فعل؟ راح نحكي عنه إرهابي؟”.

ورأى أن الكلام لم يعد له معنى في ظل هذه المشاهد، وقال إنه جاء لشم رائحة المسك و”أتيت لأسرق شوية كرامة.. أهلنا بغزة يحيمكم يا رب ووعد ربنا إنه ندخل الحدود منتصرين”.

ولليوم الـ19 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، واستشهد على إثرها 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 سيدة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1550 مفقودا تحت الأنقاض.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.