الزميل وائل الدحدوح بعد استشهاد أفراد من عائلته: لن أغادر موقعي ولا مكان آمن في غزة من عدوان الاحتلال (فيديو)

أكد مراسل الجزيرة الزميل وائل الدحدوح بعد استهداف قوات الاحتلال عائلته واستشهاد زوجته وابنه وابنته في قطاع غزة، أنه اختار طريقه ولن يغادر موقعه الإعلامي في تغطية أحداث غزة.

وقال الدحدوح في حديث للجزيرة مباشر، الأربعاء: “اخترنا طريقنا وبقيت إرادتنا وإيماننا، ونرجو أن يمدنا الله بالعزيمة”.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف عائلته في منطقة تبعد عن شمال غزة الذي طلب جيش الاحتلال إخلاءه، وأكد: “عائلتي ذهبت إلى منطقة قالت إسرائيل إنها آمنة”.

وأوضح أنه يعمل بمهنية والعمل يظهر على الهواء مباشرة دون تحريف، وقال إن جيش الاحتلال تجاوز الخطوط الحمر كلها، “ونقوم بواجبنا بمهنية عالية”.





وفي غارة إسرائيلية مساء الأربعاء استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات، استشهد أفراد من عائلة الزميل وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته.

وكان الزميل الدحدوح يغطي من مكتب الجزيرة في غزة الغارات الإسرائيلية المتواصلة حين تفاجأ بغارة على المنطقة التي لجأت إليها عائلته.