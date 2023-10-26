إيقاف مدافع نيس الدولي الجزائري عطال 7 مباريات بسبب نشره “فيديو” دعما لفلسطين

أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال 7 مباريات بسبب مقطع “فيديو” نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، دعمًا للفلسطينيين في العدوان الذي تشنه إسرائيل حاليًا.

وجاء قرار الإيقاف بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”معاداة السامية”.

وسارع عطال إلى حذف المنشور بعد مدة قصيرة من نشره واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي إيقافه حتى إشعار آخر، وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.

وقال عطال حين حذف المنشور “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”، مضيفًا أنه يريد “توضيح وجهة نظره من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وختم قائلًا “لن أؤيد أبدًا رسالة كراهية. السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به إيمانًا راسخًا”.

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.