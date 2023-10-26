الحصار يدفع 80% من سكان غزة للاعتماد على المساعدات الدولية وفقا لتقرير للأمم المتحدة

كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

وبحسب التقرير فإن المشاكل السياسية، وزيادة التبعية لإسرائيل وتوقّف عملية السلام، أثّر بشكل كبير سلبًا في اقتصاد غزة.

وحول أبرز العوامل التي أثرت في اقتصاد غزة، أشار “أونكتاد” إلى سيطرة المستوطنين الإسرائيليين على موارد الطاقة والزراعة، وتراجع المساعدات الخارجية، إلى جانب ازدياد الديون وارتفاع معدلات الفقر.

وأضاف أن الفرد الذي عاش خلال عام 2022 في غزة أحد أكثر المناطق السكانية كثافة حول العالم، كان يضطر للبقاء نصف الوقت من دون كهرباء ومن دون مياه نظيفة أو دون الوصول إلى نظام صرف صحي مناسب.

التقرير الأممي أكد كذلك أن الحصار المتواصل على غزة منذ سنوات، جعل 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ العام 2006.

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.