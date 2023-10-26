رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يستهل ولايته بالإعلان عن قرار يدعم إسرائيل

تبنى مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، فور انتخاب رئيس له بعد فترة شغور استمرت أسابيع عديدة قرارا يدعم إسرائيل ويدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

والقرار الذي أيدته أغلبية ساحقة (412 مقابل 10) ينص على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل التي “تدافع عن نفسها ضد الحرب الهمجية التي شنتها ضدها حركة حماس وإرهابيون آخرون”.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون أعلن في خطاب الأربعاء، أن أولى خطواته في المنصب ستتمثل باقتراح قرار يدعم إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة.

وقال عضو “الكونغرس” الجمهوري إن “أعظم حليف لأمتنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم.. أول مشروع قانون سأطرحه على هذا المجلس بعد وقت قصير سيكون لدعم صديقتنا العزيزة جدًا إسرائيل. إنه أمر تأخرنا في القيام به”.

وانتخب الجمهوريون أخيرًا رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، ليطووا صفحة خلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع وأحدثت شللًا في “الكونغرس” في فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.

ونال جونسون الذي يعد حليفًا للرئيس السابق دونالد ترامب، وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020، إجماع حزبه عليه بصفته الرئيس الـ56 لمجلس النواب المعطّل منذ أطاح الجناح اليميني في الحزب الجمهوري بكيفن ماكارثي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول.

ولليوم التاسع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وخلّفت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردًا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.