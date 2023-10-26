شاهد: لحظة استقبال رئيس قسم الجراحة في مستشفى بغزة خبر استشهاد أفراد من عائلته

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تلقي الطبيب محمد الرن رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الإندونيسي في غزة، خبر استهداف الاحتلال منزل عائلته واستشهاد أفراد منهم.

وبينما كان الطبيب الرن على رأس عمله في خدمة ضحايا عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنت طائرات الاحتلال غارة على منزل يقيم فيه أفراد عائلته ما أدى إلى استشهاد بعضهم وإصابة بعضهم الآخر.

وظهر الطبيب متأثرا وصابرا لكن دموعه تفلتت منه فيما يحاول من حوله مواساته.

ولليوم الـ19 يواصل جيش الاحتلال استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأدت إلى استشهاد 6546 فلسطينيا، بينهم 2704 أطفال و1584 امرأة و295 مسنا، وأصابت 17439 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1600 مفقود تحت الأنقاض.

وخلال نفس الفترة، قتلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب عالية.