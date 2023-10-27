الاحتلال يهدم محلا تجاريا في قلقيلية بسبب منشور على فيسبوك (فيديو)

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة محلا تجاريا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، بسبب منشور على فيسبوك، وفقا لناشطين.

وعلق جيش الاحتلال على مدخل المحل يافطة مكتوب عليها: “هذا المتجر يدعم الإرهاب”.

وكان المحل نشر على الفيسبوك منشورا تحدث فيه عن فرع جديد في “سديروت” وهي مستوطنة في غلاف غزة دخلتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها جيش الاحتلال على محلات ويهدمها أو يغلقها منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وتشدد إسرائيل الخناق في مواقع التواصل الاجتماعي على سكان الضفة والأراضي المحتلة عام 1948، وتلاحق بعضه بسبب إعجاب أو متابعة لصفحة تنقل أخبار غزة.