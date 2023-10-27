جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الجيش “سيوسع عملياته البرية” مساء الجمعة في قطاع غزة، بينما يتعرض القطاع المحاصر لقصف إسرائيلي كثيف.

وأوضح هاغاري أن توسيع العمليات البرية يأتي إثر “سلسلة ضربات (شنها الجيش) في الأيام الأخيرة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي إنه “في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة، ويشن سلاح الجو هجومًا واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية (الإرهابية) بشكل ملحوظ للغاية”.

وبالتزامن مع ذلك، شن جيش الاحتلال مساء الجمعة قصفا كثيفا على قطاع غزة حيث حذّرت الأمم المتحدة من “وابل غير مسبوق من المآسي”.

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:

📌القوات البرية توسع عملياتها الليلة

📌نواصل مطالبتنا لأهالي #غزة في الشمال بالتوجه نحو الجنوب

📌كل من يواصل تهديدنا سيدفع الثمن بحياته

📌العدو يواصل إطلاق الصواريخ ونواصل مواطنينا بالتوجه للملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية

📌ملتزمون… pic.twitter.com/cU5NviiYD8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن القصف الإسرائيلي “هو الأعنف منذ بدء الحرب” واستهدف شمالي قطاع غزة.

في الوقت نفسه، انقطعت “الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل”.

وأبلغ مكتب الإعلام في الحكومة الفلسطينية في غزة عن “قصف جوي وبري ومن البحر”، متهما إسرائيل بأنها قامت بذلك “لارتكاب مجازر”.

وردا على ذلك، أعلنت كتائب القسام إطلاق “رشقات صاروخية” في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.