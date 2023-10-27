حاكم فلوريدا يعلن تعاقده مع طائرات شحن لإرسال أسلحة إلى إسرائيل

قال مكتب حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس إن إدارته تعاقدت مع طائرات شحن لإرسال مسيّرات ودروع وخوذات إلى إسرائيل، وإنها تعمل على “إيصال الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من خلال أطراف خاصة”.

ومع أن القانون يسمح لولاية أمريكية بإرسال مساعدات إلى حكومة أجنبية، فإن مصدري الذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية ومنها أنواع عديدة من الدروع الواقية، يجب عليهم عموما الالتزام بمتطلبات رخصة التصدير الأمريكية.

ويحاول ديسانتيس، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية لخوض السباق الرئاسي عام 2024، تصوير نفسه على أنه أقوى حليف لإسرائيل.

وقد انتقد بشدة الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا، لانتقاده قدرات المخابرات الإسرائيلية هذا الشهر بعد “طوفان الأقصى” ووصفه جماعة حزب الله بأنها “ذكية للغاية”.

وقال مكتب ديسانتيس في بيان إن تلك الشحنات طلبتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أرسل ديسانتيس طائرتي شحن إلى إسرائيل تحملان إمدادات طبية وألعابا وملابس ومواد أخرى غير متعلقة بالقتال.