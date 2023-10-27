“شهيدة تعود للحياة”.. إخراج طفلة بعد 4 أيام تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

خرجت الطفلة تالا القريناوي حية بعد 4 أيام ظلت فيها تحت الأنقاض، إثر تعرض منزل أسرتها لقصف الاحتلال في النصيرات وسط قطاع غزة قبل أيام، حيث استشهد 23 شخصًا من عائلتها في القصف.

وشارك الناشط ماهر السلوت، مقطع “فيديو” تظهر فيه الطفلة، قائلًا عنها: “تالا شهيدة عادت للحياة، بعد قصف منزل عائلتها واستشهاد 23 شخصًا منهم”.

وأضاف “اعتبروها من الشهداء، ولكن بعد 4 أيام تحت الركام خرجت حية، ولم يصدق والدها حتى جاء وشاهدها لأنه ظن أنها استشهدت”.

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وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدًا، منهم 3038 طفلًا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنًا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” وفصائل المقاومة أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقًا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليًا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.