غارات “غير مسبوقة” للاحتلال على غزة وانقطاع كامل للاتصالات والإنترنت (فيديو)

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات مكثفة و”غير مسبوقة” على أرجاء قطاع غزة كافة، فيما انقطعت خدمات الهاتف والإنترنت.

وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية التابعة لـ”حماس”، أن “جيش الاحتلال يكثف قصفه الجوي والبحري والبري نحو جميع مناطق غزة بشكل غير مسبوق”.

وأوضحت أنه بالتزامن مع ذلك جرى “قطع الاتصالات بشكل كامل في القطاع”، وهو ما أكده مرصد “نت بلوكس” المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت، الجمعة.

وتحول عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أنحاء مختلفة في قطاع غزة تعرضت “لقصف إسرائيلي عنيف ومستمر، من الجو والبر والبحر، استهدف تحديدًا مدينة غزة ومخيم الشاطئ ومناطق شمال قطاع غزة كافة”.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن أغلب الغارات الجوية الأخيرة استهدفت المناطق الحدودية مع قطاع غزة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقطع الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل لارتكاب مجازر”.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقوم “بقصف جوي وبري ومن البحر دموي انتقامي هو الأعنف منذ بدء الحرب على مدينة غزة ومخيم الشاطئ وكافة مناطق شمال القطاع”.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة عمليات الجمعية في قطاع غزة، في ظل قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والإنترنت.

وقال هشام قاسم عضو قيادة حركة “حماس” بالخارج للجزيرة مباشر إن قطع الاتصالات في غزة قد ينبئ بوقوع جريمة حقيقية بحق الأبرياء المدنيين من جانب الاحتلال.

وردًا على هذا القصف “غير المسبوق” أطلقت فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.