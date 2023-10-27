“يا عمري بحبك”.. فلسطيني يودع زوجته وطفلته بعبارات على كفنيهما (فيديو)

لم يتمالك فلسطيني من غزة نفسه، لحظة وداعه زوجته وابنته بعد استشهادهما جراء غارات الاحتلال على غزة، وانهار باكيا مودعا كليهما.

وأصر الشاب أن يكتب اسم زوجته على الكفن بنفسه، وهو ما فعله وكتب عبارات الحب بجانبها، فكان ما كتبه هو ” قلبي حبيبتي حياتي.. تسنيم محمود .. بحبك يا عمري”.

وبعد توديعه زوجته، ذهب ليودع ابنته الرضيعة ذات الثمانية شهور، وانكب عليها يقبلها باكيا ويقول “والله كان نفسي يا بابا أحضرلك (أحضر عرسك)، نفسي أشوفك يا بابا”.

"يا عمري بحبك".. فلسطيني يودع زوجته وطفلته بعبارات على كفنيهما اللتان استشهدتا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aZBn6BhoqM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 27, 2023

وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم “السيوف الحديدية”، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة “حماس” وفصائل المقاومة أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.