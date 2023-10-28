إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر مقطع فيديو قديم من العراق على أنه اشتباكات في غزة (شاهد)

نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه لاشتباكات بالأسلحة الخفيفة في المنطقة الحدودية قرب مخيم البريج في قطاع غزة.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر أن المقطع مضلل حيث تم تداوله قبل عامين على أنه اشتباكات في نزاع عشائري بالعراق.

وفيما يلي المحتوى المضلل:

وهنا المنشور الذي تم حذفه من على موقع “إكس” بعد كشف التضليل.

وهنا الفيديو الأصلي: