بعد انقطاع الاتصالات.. مستشفى شهداء الأقصى بغزة يوجه نداء للمواطنين عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وجه المتحدث الرسمي باسم مستشفى شهداء الأقصى في غزة، خليل الدقران، اليوم السبت، رسالة إلى المواطنين عبر شاشة الجزيرة مباشر، بعد انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع إثر غارات جوية إسرائيلية كثيفة وغير مسبوقة.

وطالب الدقران بإحضار الإصابات جراء القصف الإسرائيلي عبر سيارات مدنية إلى أقرب مستشفى وإبلاغ نقطة الإسعاف بوجود إصابات وقصف في المكان الذي قدموا منه.

وأشار إلى صعوبة التواصل بين المواطنين والدفاع المدني وسيارات الإسعاف بعد قطع الاحتلال خدمة الإنترنت والاتصالات.

وأكد أن الاحتلال بعد قصفه يحاول منع سبل التواصل بين المصابين وفرق الإنقاذ “حتى لا يتمكن أحد من معالجة الجرحى”.

وأشار إلى وصول عدد كبير من الشهداء والمصابين إلى مستشفى “شهداء الأقصى” معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، موضحا أن كثيرا من الإصابات “مقطعة الأشلاء بسبب القصف الهمجي والقنابل المحرمة دوليا”.

وأكد أن عشرات الجثث وصلت مصابة بحروق لدرجة أن أجزاء من جسدها ذابت.