الجيش الأردني ينفي استخدام طائرات أمريكية قواعده لتزويد إسرائيل بالذخائر لقصف غزة

نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، صحة أنباء تم تداولها أفادت باستخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة.

وقال المصدر في بيان للجيش الأردني إنه “لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أمريكية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة”.

وأضاف أن “نشر وتداول مثل هذه الشائعات، يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطيني، وسمعة القوات المسلحة”.

وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة “مازال يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع”.

وطالب البيان “بعدم تداول هذه الشائعات، نظرا لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة الأردنية لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية”.

ويعد هذا البيان العسكري الأردني هو الثاني للمملكة، بعد بيان سبق أن نفى “الشائعات” نفسها في 10 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، واستشهد على إثرها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، حسب وزارة الصحة.