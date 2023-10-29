غزة.. رجل يناشد عبر الجزيرة مباشر المساعدة في العثور على ابنه المصاب بالتوحد بعدما فقده خلال العدوان (فيديو)

وجّه فلسطيني من غزة نداء عبر الجزيرة مباشر للبحث عن ابنه المصاب بالتوحد الذي غادر المنزل بعد قصف شديد قبل يومين على منطقتهم، وبعد انقطاع الاتصالات والإنترنت.

وقال الرجل الموجود في مستشفى الشفاء الذي أكد أنه لن يغادرها، إن ابنه عمره 13 سنة ونصف السنة، وقد خرج من المنزل مع بزوغ الفجر إثر القصف الشديد، مؤكدًا أن يبحث عنه، و”لا يوجد اتصالات ولا إنترنت”.

وأكد أنه بلّغ الناس ومن يعرف عنه، ولكن لم يستطع العثور عليه.

وقال إن الولد “غير مدرك وما بيعرف الخطر، واحتمال يكون في أي مكان”، مشيرًا إلى أنهم لا يملكون أي معلومات عنه.

وأظهر الوالد للجزيرة مباشر صورة ابنه من على هاتفه وناشد الجميع، من يجده أو يعرف عنه التوجه إلى مستشفى الشفاء حيث سيكون موجودًا.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، استشهد على إثرها 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلًا و2062 سيدة و460 مسنًا، بحسب وزارة الصحة في غزة.