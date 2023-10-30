بعد اقتحامه بحثا عن إسرائيليين.. إخلاء مطار داغستان من المتظاهرين وإغلاقه حتى 6 من نوفمبر

أعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة عاصمة داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله.

وقالت الوكالة في بيان على تطبيق تلغرام: “اعتبارا من الساعة 22,20 (بالتوقيت المحلي)، وبفضل جهود وكالات إنفاذ القانون، جرى إخلاء المطار من مواطنين متسللين غير مرخص لهم بالدخول”.

وأضافت الوكالة أن المطار سيتوقف مبدئيا عن استقبال الطائرات حتى 6 من نوفمبر/تشرين الثاني.

يأتي ذلك بعد أن اقتحم عشرات المحتجين مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى لإغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا الى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن الركاب الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة أصبحوا في حماية أمن المطار.





بدورها حثت إسرائيل السلطات الروسية على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات من مطار محج قلعة في داغستان تظهر عشرات الشبان الغاضبين بسبب العدوان على غزة وهم يقتحمون المدرج بحثا عن ركاب رحلة قادمة من تل أبيب.