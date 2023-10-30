متظاهرون في داغستان يقتحمون مطارا في العاصمة بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل (فيديو)

اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين، مساء الأحد، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بعد أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى لإغلاق المطار أمام حركة الملاحة الجوية.

ودخل المتظاهرون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار، واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثًا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع “فيديو” بثتها وكالة “إزفستيا” الروسية وقناة “ار تي”، وتمّ تداولها على وسائل التواصل.

وأعلنت وكالة الطيران الروسية أنه “في أعقاب اقتحام مجهولين منطقة الملاحة في مطار محج قلعة، تم اتخاذ القرار بإغلاقه مؤقتًا أمام رحلات الوصول والإقلاع”، مؤكدة أن قوات الأمن وصلت إلى المكان.

وبحسب موقع “فلايت رادار” المتخصص بتتبع حركة الطيران، هبطت رحلة تابعة لهذه الشركة آتية من تل أبيب الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (16,00 توقيت غرينيتش) في مطار محج قلعة، ووفق موقع “سوتا” الروسي المستقل فإن الرحلة هبطت عن طريق “ترانزيت”، ومن المقرر أن تقلع مجددًا باتجاه موسكو.

وقبل اقتحام قاعة الوصول، حاول عدد من المتظاهرين أيضًا فحص جوازات سفر الأشخاص الذين يغادرون المطار بحثًا عن مسافرين إسرائيليين.

وشوهد أحدهم يحمل لافتة كتب عليها “لا مكان لقتلة الأطفال في داغستان”، وهتف آخرون “الله أكبر”، وفق مقاطع “فيديو”.

إسرائيل تعلّق

من جهتها حثت إسرائيل السلطات الروسية، الأحد، على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود.

وأضاف البيان أن “دولة إسرائيل تنظر بقلق شديد إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان”.