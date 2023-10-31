دوي صفارات الإنذار وفرار السكان.. إسرائيل تقول إنها اعترضت “هدفا جويا” قرب إيلات (فيديو)

دوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط “هدفا جويا” كان يقترب.

وبعد تحذير أولي من احتمال “تسلل طائرة معادية” دفع سكان المنطقة السياحية الشهيرة للفرار بحثا عن ملجأ، قال الجيش إن “أنظمته رصدت هدفا جويا يقترب من الأراضي الإسرائيلية”.

وقال “لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين” بحسب وصف البيان، وأضاف “تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل”.

عاجل | العفو الدولية: تحقيقنا أثبت استخدام الجيش الإسرائيلي للفوسفور الأبيض بشكل عشوائي وغير قانوني في جنوب لبنان يوم 16 أكتوبر الجاري pic.twitter.com/rbfhjS4tyX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

اعتراض صاروخ

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في وقت سابق إلى أن مصدر الصاروخ هو على الأرجح من جماعة الحوثي في اليمن، وقبل أيام اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية جماعة الحوثي بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور أن “هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء” والتي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.

عاجل | الإسعاف الإسرائيلي : تتعامل أطقمنا مع إصابة شخص جراء سقوط صـ ـاروخ في #النقب pic.twitter.com/Zr87VwrErc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور “نحن جزء من محور المقاومة” وأضاف “أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات”.

وأشار إلى أنه “محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات” مؤكدًا أنه “لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب”.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البنتاغون أن مدمرة أمريكية كانت “تجوب شمال البحر الأحمر” أسقطت 3 صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن “ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل”.