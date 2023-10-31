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دوي صفارات الإنذار وفرار السكان.. إسرائيل تقول إنها اعترضت “هدفا جويا” قرب إيلات (فيديو)

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31/10/2023

دوت صفارات الإنذار في منطقة مدينة إيلات على البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط “هدفا جويا” كان يقترب.

وبعد تحذير أولي من احتمال “تسلل طائرة معادية” دفع سكان المنطقة السياحية الشهيرة للفرار بحثا عن ملجأ، قال الجيش إن “أنظمته رصدت هدفا جويا يقترب من الأراضي الإسرائيلية”.

وقال “لم يكن هناك أي تهديد أو خطر على المدنيين” بحسب وصف البيان، وأضاف “تم اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر، باستخدام منظومة السهم ـ حيتس للمدى الطويل”.

اعتراض صاروخ

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في وقت سابق إلى أن مصدر الصاروخ هو على الأرجح من جماعة الحوثي في اليمن، وقبل أيام اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية جماعة الحوثي بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور أن “هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء” والتي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014.

وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور “نحن جزء من محور المقاومة” وأضاف “أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات”.

وأشار إلى أنه “محور واحد وهناك تنسيق يجري وغرفة عمليات مشتركة وقيادة مشتركة لكل هذه العمليات” مؤكدًا أنه “لا يمكن أن نترك لهذا العدو المتغطرس الصهيوني أن يقتل في أهلنا بدون رقيب”.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البنتاغون أن مدمرة أمريكية كانت “تجوب شمال البحر الأحمر” أسقطت 3 صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن “ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات