جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف “برج فلسطين” السكني وسط غزة (فيديو)

دمر الطيران الحربي الإسرائيلي “برج فلسطين” وسط مدينة غزة، وذلك ردًّا على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم السبت.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية البرج المكون من 14 طابقًا بعدد من الصواريخ، وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني والمنشآت المجاورة، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

ولم يُعلَن وقوع إصابات جراء قصف البرج حتى الآن، لكن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- توعدت برد قوي على تفجير البرج.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم القسام، في بيان “أما وقد قام الاحتلال بقصف برج فلسطين وسط مدينة غزة، فعلى تل أبيب أن تقف على رجل واحدة وتنتظر ردنا المزلزل”.

جانب من قصف طائرات الاحتلال لبرج فلسطين المكون من 14 طابقًا وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/KuFlrYNS7Q — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 7, 2023

وفي الأثناء، شنت طائرات الاحتلال الحربية سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 198 شخصًا وإصابة 1610.

وفجر اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بدء عملية “طوفان الأقصى”، ردًّا على “جرائم” إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، مما أدى إلى مقتل 150 إسرائيليًّا وإصابة 1100 حتى الآن، وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.