الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 13 عسكريا قتلوا خلال عملية “طوفان الأقصى” ليرتفع العدد الإجمالي إلى 57 قتيلا (فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 13 من قواته قتلوا في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى، ليرتفع العدد الإجمالي الذي اعترف به الجيش الإسرائيلي 57 قتيلًا.

يأتي ذلك في وقت أفادت فيه القناة 12 الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 في عملية “طوفان الأقصى” العسكرية.

وفيما يلي الأسماء التي نشرها الجيش:

1- الرقيب روي ويسر (21 سنة)، “ميكب آرتيست” وجندي في كتيبة الجولاني 13.

2- الرقيب أدير جوري (20 سنة)، من القدس، مقاتل في دورية القائد العام.

3- العريف آرييل إلياهو (19 سنة)، من ميتزبي أريحا، جندي في الكتيبة 77، الفرقة السابعة.

4- الرقيب غي شاشاهي (20 سنة)، من جاديرة، مقاتل في دورية المظلات.

5- العريف شيرا جزار (19 سنة)، من موديعين “مكابيم رويت”، مراقب في لواء تجميع 414.

6- اللواء أهارون باراش (36 سنة)، تحت الحجز حي الجنوب.

7- الملازم شيلا كوهين (24 سنة)، من سديروت مقاتلة في سمكة سوداء.

8- الرائد أمير سكوري (31 سنة)، من القدس مقاتل في دورية القائد العام.

9- اللواء إيدو روزنتال (45 سنة)، بن شيمن، محارب كينج فيشر.

10- الرائد أريل بن موشيه (27 سنة)، من كريات بياليك قائد الشركة العام للدورية.

11- العريف دانيت كوهين (19 سنة)، من سديروت، سامباتزيت في مقر المنطقة الجنوبية.

12- رقيب أور مزراحي (21 سنة)، من بيتاح تكفا مقاتل في دورية نهال.

13- العريف أميت غواتا (21 سنة)، من ريهوفوت، محارب في وحدة ماجلان.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس)، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من قطاع غزة، واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 370 فلسطينيًا وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 600 وإصابة أكثر من ألفين آخرين في إسرائيل.