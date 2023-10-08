قصف مكثف على مناطق مختلفة في قطاع غزة (فيديو)

تعرضت مناطق عدة في قطاع غزة إلى قصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أعلنت شن حرب على القطاع المحاصر إثر عملية “طوفان ألأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية أمس السبت.

ونفذت مقاتلات الاحتلال غارات عدة على القطاع، وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت غزة من البحر.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا قرب ساحة السرايا في غزة ما أدى تهدمه تماما.





كما تعرض فرع البنك الوطني في حي الرمال، وسط مدينة غزة، إلى القصف من قبل الاحتلال ما أدى إلى تدميره.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه بدأ في شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات المقاتلات.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 370 والمصابين إلى 2200 نتيجة غارات الاحتلال التي يشنها على القطاع منذ أمس السبت.

وأعلن الاحتلال مقتل أكثر من 600 إسرائيلي وإصابة أكثر من ألفي شخص في اليوم الثاني من عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام مع فصائل المقاومة الفلسطينية.