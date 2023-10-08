كتائب القسام تبث صورا لاقتحام مقاتليها موقع بئيري العسكري الإسرائيلي (فيديو)

عرضت كتائب القسام مشاهد من اقتحام موقع “بئيري” العسكري الإسرائيلي، وقتل وأسر مَن فيه مِن الجنود ضمن معركة طوفان الأقصى، اليوم السبت.

وأظهرت التسجيلات صور تفجير سياج الموقع العسكري، وصوت أحد المقاومين وهو يقول إنهم يمشون في أماكن نوم الجنود وقد هرب العديد منهم من المكان.

كما يقول أحدهم في التسجيلات معلقًا على تفجير آلية عسكرية “الله أكبر ولله الحمد، تفجير آلية (دبابة) ميركافا”.

ويظهر في نهاية التسجيل مقاومون يقفون أعلى آليات عسكرية، وجنود مأسورون.

وفجر السبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردًّا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي “إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة”.

وارتفعت حصيلة الهجمات التي نفذتها فصائل فلسطينية على بلدات ومدن إسرائيلية، السبت، إلى 250 قتيلًا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد 232 فلسطينيًّا وإصابة 1697 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح السبت.