الاحتلال الإسرائيلي: استمرار الاشتباك مع المقاومين الفلسطينيين بعد مضي 40 ساعة على “طوفان الأقصى”

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه بعد مرور 40 ساعة على عملية “طوفان الأقصى” العسكرية التي أطلقتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل، ما زالت الاشتباكات قائمة داخل مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بمقتل 40 شرطيًا إسرائيليًا، وانقطاع الاتصال بـ18 آخرين جراء المعارك المستمرة.

وقدرت الحكومة الإسرائيلية عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وحركات المقاومة الفلسطينية من 150 إلى 200 شخص، بحسب الصحيفة.

وقالت “يديعوت أحرنوت”، إن الحكومة الإسرائيلية لا تزال غير متأكدة من عدد الأشخاص الذين أسروا وتم احتجازهم في قطاع غزة، وأضافت أن “الأعداد تتراوح بين 150 و200” أسير.





وفجر السبت، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلًا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 413 فلسطينيًا وإصابة 2300 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.