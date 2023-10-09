واشنطن: مقتل عدد من الأمريكيين في هجوم حماس على إسرائيل

قُتل عدد من الأمريكيين في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية ضد إسرائيل، حسبما أكد مسؤول أمريكي الأحد.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين. نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين”.

وأضاف أن “واشنطن تواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونظل على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين”.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بمقتل 3 أمريكيين على الأقل في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بالقرب من حدود غزة.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة صرح بأن عددا من حاملي الجنسية الأمريكية من بين القتلى جراء تسلل مقاتلي حماس إلى البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وجه في وقت سابق بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية “جيرالد آر فورد” إلى شرق البحر المتوسط لإظهار دعم واشنطن لإسرائيل.

وقال أوستن، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر.

وفي وقت سابق الأحد، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.





وفجر السبت، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية”، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 465 فلسطينيا بينهم 78 طفلا وعشرات النساء وإصابة 2200 آخرين، فيما أفادت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية بمقتل ما لا يقل عن 700 وإصابة أكثر من 2100 آخرين في إسرائيل.