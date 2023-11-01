شاهد: “القسام” تنشر “فيديو” لإسقاط عبوة مضادة للأفراد على جنود إسرائيليين في غزة
عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأربعاء، مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.
ويظهر “الفيديو” الذي صوّر من طائرة مسيّرة، سقوط العبوة على تجمع لجنود إسرائيليين وإصابة عدد منهم، قبل أن يفر البعض من المكان.
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ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي “كتائب القسام” وفصائل المقاومة في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر “إيرز” الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.
وألحقت المقاومة خسائر بالأرواح والآليات العسكرية لجيش الاحتلال وفقًا لتسجيلات نشرتها القسام وسرايا القدس عبر “تيليغرام”.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 16 جنديًا قتلوا منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.
باغتتهم من الجو.. لحظة استهداف مُسيرة القـــ ـسام لمجموعة من جنود الاحتلال عبر عبوة مضادة للأفراد شمال قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر | #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/UpVywzlPka
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2023