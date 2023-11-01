كتيبة جنين بسرايا القدس تنشر “فيديو” لتفجير جرافة وتعلن مقتل وإصابة إسرائيليين (شاهد)

نشرت “سرايا القدس”-كتيبة جنين، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، تسجيلًا مصورًا، الأربعاء، يُظهر “مشاهد من تفجير عبوة (التامر- شديدة الانفجار) في جرافة عسكرية إسرائيلية “D9”.

وأعلنت الكتيبة إعطاب الآلية العسكرية واشتعال النيران فيها، ومقتل وإصابة من فيها.

وأظهر “الفيديو” انفجارًا كبيرًا لحظة دخول الجرافة للمنطقة، فيما لم يعلّق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحادثة حتى الآن.

وكانت الجرافات الإسرائيلية شرعت بتدمير دوار الداخلية في جنين أمام مجمع المؤسسات، وهدمت أسوارًا وجرفت شوارع عدة، وحطمت سيارات الفلسطينيين في المدينة ومحيط المخيم.

وازدادت مؤخرًا الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث قامت قوات الاحتلال بتدمير عدد من المحال والبيوت، واعتقلت المئات فضلًا عن استشهاد العشرات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلّف أكثر من 8 آلاف شهيد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.