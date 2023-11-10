الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة.. غارة على “الرنتيسي” و”العودة” وقصف محيط “الشفاء” و”القدس” (فيديو)

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الجمعة، مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال في قطاع غزة “بشكل مباشر”، بالإضافة إلى محيط مستشفى الشفاء ومستشفى العودة في تل الزعتر شمالي غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اندلاع حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدفه، بحسب ما نقلته “قناة الأقصى”.

وأشارت القناة إلى اندلاع حرائق كبيرة في الطابق السفلي للمستشفى وعدد من مرافقه.





ولفتت الوزراة إلى تعرض محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى الاستهداف مجددا بقصف إسرائيلي.

كما أعلنت الوزارة عن استشهاد فلسطيني وإصابة طفل نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي استهدف أيضا محيط مستشفى القدس الذي يضم أكثر من 14 ألف نازح في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

وأعلن مدير مجمع الشفاء الطبي للجزيرة مباشر عن استشهاد أكثر من 6 أشخاص في القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء وسط غزة.

وقال إن العالم كله “يشخص الحالة ويقول إن غزة أصبحت مقبرة أطفال مع ذلك لم تصلنا مساعدات”.

وأكد أن مستشفيات الأطفال في قطاع غزة خرجت جميعها عن الخدمة.

عاجل | الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى القدس الذي يضم أكثر من 14 ألف نازح في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) November 10, 2023

والخميس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاث الماضية، وأنه تسبب بخروج 18 مستشفى عن الخدمة منذ بدء “العدوان” على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة وفق وزارة الصحة في غزة.