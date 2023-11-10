زيادة “غير مسبوقة” في مضايقات المسلمين والعرب بالولايات المتحدة منذ الحرب على غزة

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة وأحيانا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير” أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقال المجلس في بيان نشره أمس الخميس إنه تلقى 1283 شكوى بشأن أعمال ذات صلة بالأحكام المسبقة ضد المسلمين والعرب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأشار إلى تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة والاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب، وأن هناك زيادة بنسبة 216% في الشكاوى مقارنة بالعام الماضي.

Today, we're releasing new data showing that our national office & chapters received 1,283 requests for help & complaints of anti-Muslim or anti-Palestinian discrimination over the past month. This is a 216 percent increase over the previous year. More details in thread… 1/9 pic.twitter.com/tKdM9rbR7F — CAIR National (@CAIRNational) November 9, 2023

ويواجه شخص من ولاية إيلينوي تهما بارتكاب جرائم كراهية بعدما تسبب في مقتل طفل مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات بعد طعنه كما تسبب في إصابة والدته في هجوم استهدفهما في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر كوري سايلور مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس أن هذه الزيادة تمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عزمه حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.