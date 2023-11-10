فلسطين

زيادة “غير مسبوقة” في مضايقات المسلمين والعرب بالولايات المتحدة منذ الحرب على غزة

الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قتل بـ26 طعنة في إلينوي
الطفل الفلسطيني الأمريكي وديع عيد الفيومي الذي قتل بنحو 26 طعنة سكين على يد جاره اليهودي (رويترز)
10/11/2023

أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة وأحيانا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعتبر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية “كير”، أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقال المجلس في بيان نشره الخميس إنه تلقى 1283 شكوى بشأن أعمال ذات صلة بالأحكام المسبقة ضد المسلمين والعرب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأشار إلى تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة والاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب، وأن هناك زيادة بنسبة 216% في الشكاوى مقارنة بالعام الماضي.

ويواجه شخص من ولاية إيلينوي تهما بارتكاب جرائم كراهية بعدما تسبب في مقتل طفل مسلم يبلغ من العمر 6 سنوات بعد طعنه كما تسبب في إصابة والدته في هجوم استهدفهما في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس كوري سايلور أن هذه الزيادة تمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، عزمه حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات