شاهد: لحظة استهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي في غزة وسقوط شهداء

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بشكل مباشر محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر انفجارات وألسنة النيران على بعد أمتار فقط من ساحة المستشفى.

وهلع الموجودون بالمستشفى وصاروا يهربون ويركضون من الخيم المحيطة نحو المباني للاحتماء من القصف.

وقالت حركة حماس إن “الاحتلال الفاشي شن اليوم سلسلة غارات حول المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ليوقع العشرات من الشهداء والجرحى، ويتسبب بحالة من الذعر بين المرضى والجرحى وآلاف النازحين فيه”.

وأضافت في بيان أن الاحتلال “يَمضي في دورة جرائمه الفاشية اليوم، بعد استهداف مستشفييْ النصر والرنتيسي للأطفال، بقصفٍ طال الأقسام الداخلية فيهما، والتسبُّب بخروج بنك الدم في غزة عن الخدمة”.

وطالبت حماس المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته، “وأن يُعلي الصوت في وجه هذه الغطرسة الصهيونية، التي تستند إلى دعم فجٍّ من الإدارة الأمريكية، ولوقف حرب الإبادة النازية التي تُشن على المدنيين في قطاع غزة، لإرهابهم وتهجيرهم قسرًا عن أرضهم وبيوتهم”.

وكان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 8 مستشفيات خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتسبب بخروج 18 مستشفى من الخدمة منذ بدء “العدوان” على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، منهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين، كما استشهد 165 فلسطينيا واعتقل 2300 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.