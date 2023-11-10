عشرات الشهداء والجرحى بعد استهداف الاحتلال مدرسة للنازحين في غزة (فيديو)

انتشل رجال الدفاع المدني والمسعفون جثث عشرات الشهداء والجرحى من مدرسة “البراق” في غزة، اليوم الجمعة، بعد قصف صاروخي ومدفعي استهدفها به الاحتلال الإسرائيلي.

وأظهرت لقطات نقل الجرحى والشهداء إلى المستشفى، فيما أظهرت أخرى حجم الدمار الذي حل بالمدرسة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية لوكالة الصحافة الفرنسية إن 50 شهيدًا انتُشلوا من داخل المدرسة بعد القصف الذي تعرضت له صباح اليوم.





وكانت عشرات الأسر الفلسطينية تتخذ من المدرسة ملجأ لها بعد تهجيرها من منازلها جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن دبابات إسرائيلية تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر مستشفيات النصر والرنتيسي للأطفال والسرطان.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف المدرسة واستهداف المدنيين، وقالت إنها “جريمة ضد الإنسانية ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 35 يومًا، حربًا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل 11 ألفًا و78 شخصًا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنًا، وأصاب أكثر من 26 ألفًا، كما استشهد 183 واعتقل 2280 آخرين في الضفة الغربية المحتلة.