“أنتم جميعا متواطئون”.. طبيب نرويجي يوجه رسالة غاضبة إلى بايدن وقادة أوروبا بعد استهداف مستشفيات غزة (فيديو)

نشر الطبيب النرويجي مادس غيلبرت، الذي عمل سابقا في عدد من المستشفيات بقطاع غزة، مقطع فيديو موجها إلى زعماء الغرب، طالبهم فيه بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية.

وقال غيلبرت “الرئيس الأمريكي بايدن، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، رؤساء وحكومات الدول الأوروبية، هل تسمعونني؟ هل تسمعون صرخات مستشفى الشفاء ومستشفى العودة؟ هل تسمعون صراخ الأبرياء واللاجئين الذين نزحوا ويريدون مكانا آمنا، حيث قصفتهم القوات الإسرائيلية داخل المستشفيات؟”.

وأضاف أن المستشفيات هي معابد للإنسانية والحماية، متسائلا بغضب “متى ستوقفون ذلك؟ أنتم كلكم متواطئون”.

وخلال كلام الطبيب غيلبرت، يُسمع صراخ عدد من المصابين ونحيبهم.

وكان الطبيب النرويجي قد مُنع من دخول غزة ومساعدة الطواقم الطبية ليعود إلى القاهرة بعد ذلك.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، واستُشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حسب مصادر رسمية حتى مساء الجمعة.