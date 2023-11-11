القمة العربية الإسلامية تدعو لوقف الحرب على غزة و”فرض” إدخال المساعدات (فيديو)

دعت القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية، السبت، إلى وقف الحرب على غزة، ورفضت توصيف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بأنه دفاع عن النفس.

وجاء في البيان الختامي أن القمة “تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري”.

وطالب المجتمعون مجلس الأمن الدولي بقرار” حاسم ملزم يفرض وقف العدوان” الإسرائيلي في غزة.

كما أكدوا مطالبتهم بالتوصل إلى “حل شامل” يضمن وحدة غزة والضفة الغربية “أرضا لدولة فلسطينية”.

وشددوا على “رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية”.

وجاء في الإعلان النهائي أيضا “مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال”.

كما دعوا إلى “كسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري”.

بدورها، نددت السعودية بما عدَّته “ازدواجية المعايير” في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي أعقب القمة “إننا نشاهد ونراقب ازدواجية المعايير، وإننا نقيّم بناء على ذلك مصداقية منظومات العمل الدولي، فإن لم يكن هناك التزام يُلزم الجميع بهذه الأسس فمن الصعب أن نتحدث بهذه الأسس كأسس جامعة”.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، واستُشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى ظهر الجمعة، حسب مصادر رسمية.