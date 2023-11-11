شاهد: القسام تدمر آليات عسكرية إسرائيلية شمالي غزة

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مشاهد من التحام مقاتليها بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت الصور استهدافا مباشرا لعدد من الآليات واشتعال النيران فيها.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 5 جنود خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع المقاومين الفلسطينيين، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية في 27 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “إن 5 جنود قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة، وهم من لواء نخبة الاحتياط”.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام قال إن مقاتلي القسام دمروا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء جيش الاحتلال اجتياحه البري لقطاع غزة.

#أبو_عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: دمّرنا أكثر من 160 آلية عسكرية بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة pic.twitter.com/HAARd5FPzQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

وأضاف في كلمة صوتية، السبت، أنه من بين الآليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة أكثر من 25 آلية في آخر 48 ساعة فقط.

وتابع الناطق باسم القسام أن دبابات جيش الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.