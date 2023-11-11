شهيدان إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين من جهة المقيبلة وحاجز الجلمة شمالي المدينة، مما أدى إلى استشهاد شابين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد وسام جمال حمران (22 عاما) خلال اقتحام الاحتلال بلدة عرابة، وأمير عرقاوي (23 عاما) خلال اقتحام جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مختلف المحاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، وشرعت في تجريف البنية التحتية والطرقات، وتدمير محولات الكهرباء في المدينة ومحيط المخيم.

كما نشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح منازل ومنشآت، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص.

وأشارت الوكالة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين ومحيطه، جراء تدمير محولات الكهرباء.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم واقتحامات للقرى والبلدات من قِبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.

وزادت وتيرة التصعيد مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.