هيئة المعابر في غزة تعلن إعادة فتح معبر رفح الأحد لحاملي جوازات السفر الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، السبت، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر غدا الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وذكرت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني أن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت أمس الجمعة.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.

وأضافت الهيئة “ليس هناك كشف جديد وإنما الكشوف السابقة منذ تاريخ 1 وحتى 10 من نوفمبر/تشرين الثاني”.

وفُتح المعبر -الأسبوع الماضي- أيام الأربعاء والخميس والجمعة، للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين والمئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.

واشترطت الجهات الحكومية في القطاع عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح، بعدما استهدف قصف إسرائيلي سيارة إسعاف في مدينة غزة.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، واستُشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة، حتى ظهر الجمعة، حسب مصادر رسمية.