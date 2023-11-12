شهداء وعدد من الإصابات بقصف منازل في حي الصبرة بمدينة غزة (فيديو)

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، غارات على منازل ومنشآت سكنية في مناطق عدة بقطاع غزة.

واستشهد 12 فلسطينيًا وجرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في حي الصبرة شرق مدينة غزة، فيما استطاع الأهالي إنقاذ 4 أشخاص من تحت الأنقاض.

ويظهر في “الفيديو” دمار كبير وبنايات سويت بالأرض، كما قصفت طائرات الاحتلال عددًا من المنازل في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفًا و100 شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

وأعلن مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، الأحد، “صعوبة إحصاء عدد الشهداء والجرحى في القطاع بسبب تعذر الوصول إليهم”، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.