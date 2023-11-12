“صرت أتشهد”.. طفلة تنجو وأهلها بأعجوبة من قصف الاحتلال يعودون للنزوح لمستشفى في غزة (فيديو)

روت طفلة مصابة بحروق في وجهها، ما جرى لها ولعائلتها بعد الغارة الإسرائيلية التي أصابتهم.

وتقول وهي على سرير الشفاء، إن طيران الاحتلال بدأ بضرب المناطق المحيطة بمستشفى مهدي حيث كنا متواجدين، ما اضطرنا إلى الذهاب إلى منزل آخر.

وتضيف وهي تبكي “دعيت واطمنت (بعد الانتقال لمنزل آخر) وفجأة لما كنا كلنا نايمين، أنا صحيت لقيت الاحجار واقعة والنار عليّ وصرت أتشهد”.

وتتابع “ناديت لكن ما حد سمع وصرت اتشهد، أموت مع الكل”، لكن بعد لحظات وجدت نفسها بين أهلها الذي استطاعوا النجاة من تحت الأنقاض واضطروا للعودة للمستشفى.

وتقول”احنا الآن بدون أكل ولا مياه”.

وفي الأيام الأخيرة، استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات ومحيطها، في وقت يعيش فيه القطاع أزمة أنسانية كبيرة، حيث يعاني أغلب السكان عدم الحصول على الماء والطعام.