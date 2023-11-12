غارات إسرائيلية عنيفة قرب المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة (فيديو)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية، الخميس، استهدفت محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط شهداء وجرحى في القصف، فيما أصيب الجرحى والنازحون بحالة من الذعر.

وكان مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، أعلن الأحد أن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل كثيف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع، ومستشفى مهدي للولادة بحي النصر غرب مدينة غزة”.

وأضاف: “تم الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي في حي النصر غرب مدينة غزة، والمرضى الآن في الشوارع دون رعاية طبية”.

واستهداف المستشفى الإندونيسي جزء من حملة يقودها الاحتلال لاستهداف مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات القطاع.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفًا و100 شهيد، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.