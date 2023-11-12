في الجامعة الألمانية.. طالب أردني ينتقد موقف الحكومة الألمانية الداعم لإسرائيل

انتقد طالب أردني موقف الحكومة الألمانية الداعم لإسرائيل، وذلك خلال حفل تخرج الجامعة الألمانية في العاصمة الأردنية عمان.

وبعد إنهائه خطابه المكتوب، قال الطالب محمد عامر الحباشنة: “أعتقد أنني أتحدث باسم جميع الحضور، وأعتقد أنه من المروع أن الحكومة الألمانية تدعم إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين”.

وقال إن كل هذا (الحرب على غزة) يحدث بتمويل من الحكومة الالمانية، حيث يقصف الأطفال.

ومنذ بدء الحرب على غزة، قدمت ألمانيا دعمها لإسرائيل وزارها مستشارها أولاف شولتز والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما قال مصدر بالحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي.