للمرة الثانية.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في غزة

قالت وكالة الأنباء الأردنية، إن طائرة تابعة للجيش الأردني قامت السبت “بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه”.

وأوضحت أن عملية الإنزال “جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة”.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وكان العاهل الأردني أعلن في منشور على منصة “إكس”، فجر الاثنين الماضي عن “تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًّا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة”.

عاجل | وكالة الأنباء الأردنية: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات إلى المستشفى الميداني الأردني في #غزة pic.twitter.com/oJlmxkhlZc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

وتأسس المستشفى الميداني في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يوميا.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزوّد مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته بشكل مجاني.

ويعاني سكان غزة من وضع إنساني وصحي كارثي، إذ نزح نحو 1.4 مليون نسمة من أصل 2.3 مليون من منازلهم، ومنعت إسرائيل عنهم إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء والوقود، في ظل قصف مكثف.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد فيها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى ظهر الجمعة.