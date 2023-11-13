إسرائيل تستدين بنحو 8‬ مليارات دولار منذ بدء الحرب على غزة

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل تراكمت عليها ‬ديون بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على غزة.

وأضافت أن 16 مليار شيكل (4.1 مليارات دولار) منها كانت ديونا مقومة بالدولار جُمعت من إصدارات في الأسواق الدولية.

وجمعت الوزارة اليوم 3.7 مليارات شيكل ( 0.95 مليار دولار) أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.

وأدّت الحرب على غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل جيش الاحتلال، وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر القتلى والجرحى إضافة إلى الأسرى في غزة. وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.

ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 22.9 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار) في أكتوبر، وهي قفزة من 4.6 مليارات شيكل (1.19 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.

وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، التي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024.

وفي وقت سابق الاثنين، أشارت وكالة بلومبرغ الأمريكية إلى أن تلك الحرب صارت أكثر كلفة على إسرائيل مما كان متوقعا في البداية، وباتت تضع ضغوطا على الموارد العامة.

ووفقا للوكالة، فقد تفاقمت المشكلات الاقتصادية التي تعانيها الحكومة بسبب الحرب، حيث بدأت تميل بشكل متزايد إلى الاعتماد على السندات لتغطية النفقات العسكرية، مما أدى إلى زيادة عجز الميزانية بأكثر من سبعة أضعاف في أكتوبر، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت أن تكلفة الحرب تصل إلى 260 مليون دولار يوميا.