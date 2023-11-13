المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تعدم عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة وشمالها

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إعدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال نزوحهم من مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوبي القطاع “على الرغم من عدم تشكيلهم أي خطورة”.

وقال المرصد الأورومتوسطي، اليوم الاثنين، إن هؤلاء جرى استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي، وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية، بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح بطلب من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة جنوب وادي غزة.

وتلقى المرصد إفادات من نازحين تفيد بعمليات قتل على الحواجز العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في إطار تخصيصه “ممرا” على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين، بين الساعة (9:00) والساعة (16:00).

بينما جرت عمليات قتل مماثلة لنازحين داخل مدينة غزة وشمالها أثناء محاولتهم الخروج من مستشفيات ومدارس، بالإضافة إلى مقر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد لجوئهم إليها منذ أيام للاحتماء من الهجمات الإسرائيلية، حسب المرصد.

إسرائيل تعدم عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة وشمالها https://t.co/S0A9Qzf3PE — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 13, 2023

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 11240 شهيدا بينهم 4630 طفلا و3130 امرأة، ونحو 29 ألف مصاب، 70% منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

#إنفوجرافيك: إحصائيات حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة (07 أكتوبر – 13 نوفمبر 2023) pic.twitter.com/UrFXZbkUmX — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 13, 2023

والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان منظمة مستقلة، مقرها الرئيسي في جنيف، ولها مكاتب إقليمية وممثلون في أوروبا والشرق الأوسط.

ويدعم المرصد ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال، والنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين أفرزتهم الصراعات والانتهاكات، خاصة الفئات الهشة منهم كالنساء والأطفال.