المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تعدم عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة وشمالها

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إعدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين خلال نزوحهم من مدينة غزة وشمالها إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة “على الرغم من عدم تشكيلهم أي خطورة”.

وقال المرصد الأورومتوسطي، الإثنين، إن هؤلاء جرى استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح بطلب من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة جنوب وادي غزة.

وتلقى المرصد إفادات من نازحين تفيد بعمليات قتل على الحواجز العسكرية التي أقامها الجيش الإسرائيلي في إطار تخصيصه “ممرًا” على طول شريان المرور الرئيسي، طريق صلاح الدين، بين الساعة 9:00 والساعة 16:00 من ساعات النهار.

فيما جرت عمليات قتل مماثلة بحق نازحين داخل مدينة غزة وشمالها لدى محاولتهم الخروج من مستشفيات ومدارس بالإضافة إلى مقر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن لجئوا إليها منذ أيام للاحتماء من الهجمات الإسرائيلية، بحسب المرصد.

إسرائيل تعدم عشرات الفلسطينيين في ممرات النزوح من غزة وشمالها https://t.co/S0A9Qzf3PE — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 13, 2023

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

#إنفوجرافيك: إحصائيات حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة (07 أكتوبر – 13 نوفمبر 2023) pic.twitter.com/UrFXZbkUmX — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) November 13, 2023

والمرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرها الرئيسي في جنيف، ولها مكاتب إقليمية وممثلين في أوروبا والشرق الأوسط.

ويدعم المرصد ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال والنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين أفرزتهم الصراعات والانتهاكات، خاصة الفئات الهشة منهم كالنساء والأطفال.